Drie fietsers gewond na aanrijding

Drie fietsers zijn in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 september 2024 gewond geraakt bij een ongeluk. Twee van hen zijn met een traumahelikopter naar ziekenhuizen gebracht, een derde per ambulance. Het ongeluk gebeurde op een fietspad langs de Grijpskerkseweg.

Kort voor 00.30 uur kwam bij het Operationeel Centrum de melding binnen dat meerdere fietsers op een fietspad langs de Grijpskerkseweg met elkaar in botsing waren gekomen en daarbij gewond waren geraakt. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en troffen op het fietspad meerdere mensen aan, van wie er drie gewond waren. Twee van hen, een 41-jarige man uit Oostkapelle en een 53-jarige vrouw uit Middelburg, zijn per traumahelikopter naar ziekenhuizen gebracht. De derde gewonde, een 33-jarige man uit Middelburg, is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een vierde betrokkene, een 39-jarige vrouw uit Oostkapelle, raakte niet gewond.

Tegemoetkomend

Politieagenten hebben ter plaatse onderzoek gedaan naar de toedracht van de botsing. Daaruit blijkt dat de man en vrouw uit Oostkapelle richting Oostkapelle fietsten en de man en vrouw uit Middelburg richting Grijpskerke. Op het fietspad zijn enkele van de elkaar tegemoet rijdende fietsers met elkaar in botsing gekomen. Hierdoor zijn de man uit Oostkapelle en de man en vrouw uit Middelburg ten val gekomen. De man uit Oostkapelle en de vrouw uit Middelburg raakten hierbij dusdanig gewond dat zij met een traumahelikopter naar ziekenhuizen zijn gebracht. De politie onderzoekt door middel van bloedonderzoek of de fietsers onder invloed van alcohol waren. De uitslag van dit onderzoek is nog niet bekend.