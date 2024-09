Onbekende vloeistof in brand in voetbalkooi

De brandweer moest zondagavond rond 21.30 uur uitrukken voor een buitenbrand aan de Dr. de Brouwerlaan in Boxtel. Op het speelveld in de voetbalkooi in het Oosterpark trof men echter verschillende verbrandde plekken aan, waar een onbekende vloeistof in brand had gestaan.