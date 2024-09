Harde knal vooraf aan woningbrand in Schijndel

De hulpdiensten zijn in de nacht van dinsdag op woensdag rond 0.20 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Jan van Cuykstraat in Schijndel. Bij aankomst van de brandweer was het vuur al gedoofd, men heeft nog wel de woning geventileerd terwijl de politie camerabeelden bekijkt waarop de mogelijke verdachte in beeld is.