Vrouw schijnt met laserpen op 'UFO', rechter legt taakstraf op van 150 uur

Dinsdag 24 september heeft de rechter in Haarlem uitspraak gedaan in vijf luchtvaartzaken. Eén van de vijf zaken was een opmerkelijke omdat de verdachte, een vrouw van 54 jaar, beweerde tegenover de rechter dat ze lichten in de lucht zag en dacht dat het om een UFO ging met buitenaardse wezens met wie ze met haar laserpen contact wilde maken.