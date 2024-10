Politie onderschept partij cocaïne in vismeel in Gelderland

Verdachte (40) aangehouden

'Kort daarna is in Rotterdam een 40-jarige verdachte uit Valkenburg (Zuid-Holland) aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van de cocaïne en zit in voorlopige hechtenis', aldus de politie.

Container met vismeel

De cocaïne was verwerkt in zakken met vismeel en was vanuit Zuid-Amerika, via België onderweg naar Nederland. De container kwam bij de opsporingsinstanties in beeld omdat deze niet over de juiste documentatie beschikte om te worden geïmporteerd.

DSI

Vanuit de haven van Antwerpen werd hij vervoerd naar een loods in Kapel Avezaath. Daar heeft de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO), met inzet van de DSI en ondersteuning van de eenheid Oost-Nederland de container in beslag genomen. De cocaïne is inmiddels vernietigd.