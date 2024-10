Na 30 jaar meer duidelijkheid over vermiste Angelique Hendrix

Ruim dertig jaar nadat Angelique Hendrix uit Stein vermist raakte, is er meer duidelijkheid in deze langdurige vermissingszaak. Een recente DNA-match met een profiel in de Belgische DNA-databank heeft uitgewezen dat Angelique niet meer in leven is. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 30.000 euro uit voor de tip of informatie die deze zaak oplost.

Op 13 juli 1990 is Angelique op de fiets gestapt en bij haar ouderlijk huis, gelegen aan de Heerstraat te Stein, weggereden. Sindsdien is er niets meer van Angelique gehoord. De verhalen over wat daarna gebeurde verschillen. Het onderzoeksteam vraagt nu aandacht voor deze zaak, in de hoop om meer duidelijkheid te krijgen wat er precies met Angelique gebeurd is.

Op het moment van haar verdwijning was Angelique gekleed in een bermuda. Informatie over de rest van de kleding is onbekend. Verder droeg ze vermoedelijk oorbellen (model onbekend). Ze verplaatste zich op een groene damesfiets, voorzien van de postcode 6171HX 200.

DNA-profiel uit België

Het DNA-profiel in de Belgische databank is afkomstig van een schedel die op 20 mei 1991 in Maasmechelen (België), net over de grens met Stein, werd aangetroffen. In de jaren ‘90 werd er in België geen systematisch DNA-onderzoek uitgevoerd in forensische zaken, maar in de loop van het jaar 2012 werd het DNA van de schedel wel bemonsterd. Later werd het DNA-profiel toegevoegd aan de Belgische DNA-databank bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. (NICC).

In maart 2024 is de wetgeving in België aangepast, waardoor DNA-profielen gedeeld mogen worden met de internationale I-Familia databank van INTERPOL. Zo is ook het DNA-profiel van deze schedel gedeeld met INTERPOL. Dit heeft recent geleid tot de match tussen het DNA-profiel van de nabestaanden van de vermiste Angelique en de in 1991 aangetroffen schedel.

I-Familia databank

De I-Familia databank is een DNA-databank die ondergebracht is bij INTERPOL. Familieleden van (langdurig) vermiste personen kunnen hierin op vrijwillige basis hun DNA laten opnemen. Deze DNA-profielen worden via deze databank vergeleken met DNA van in het buitenland aangetroffen ongeïdentificeerde personen en in het buitenland vermiste personen.

De familie van Angelique heeft al eerder DNA afgestaan voor deze databank. Door de aangepaste wetgeving in België is het mogelijk geweest een koppeling te maken tussen de I-Familia databank en de Belgische DNA-databank. Hieruit kwam een mogelijke match naar voren met de vermiste Angelique. Aanvullend onderzoek in zowel Nederland als België heeft uitgewezen dat het 100% zeker is dat het om Angelique gaat.

Eerste match

Voor zowel Nederland als België is dit de eerste match na ingebruikname van de I-Familia databank. De I-Familia databank wordt alleen toegepast voor het ophelderen van vermissingen en ongeïdentificeerde personen en is niet verbonden aan INTERPOL's strafrechtelijke databank.