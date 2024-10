Nieuwe type blauwtongvirus vastgesteld bij twee veehouders

Bij een schaap op een bedrijf in Kockengen en bij een koe en haar kalf op een bedrijf in Harmelen is donderdag 10 oktober 2024 blauwtong serotype 12 vastgesteld. 'Dit serotype is nog niet eerder voorgekomen in Nederland, maar heerst wel in andere landen buiten Europa', zo meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) dat een aanvullend onderzoek heeft uitgezet om de situatie in kaart te brengen.

'Schrik en zorgen'

Minister Femke Marije Wiersma: “Ik begrijp heel goed dat het nieuws over de vaststelling van het serotype 12 van het blauwtongvirus in Nederland schrik en zorgen veroorzaakt bij schapen- en rundveehouders. De schapensector en de rundveesector zijn het afgelopen jaar hard getroffen door de blauwtong serotype-3 uitbraak. Daarom is het voor mij nu prioriteit om in kaart te brengen of, en zo ja in hoeverre, blauwtong serotype 12 al verder verspreid is. Daarvoor heb ik nader onderzoek uitgezet en verwacht ik binnen een week meer informatie zodat ik de vragen en zorgen van de betrokken veehouders kan beantwoorden.”

Nader onderzoek nodig

Om de verspreiding van blauwtong serotype-12 (BTV-12) in kaart te brengen, is nader onderzoek gestart. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is gevraagd om ruim 1.400 monsters, ingestuurd sinds 1 september, retrospectief te onderzoeken. De eerste resultaten worden medio volgende week verwacht en zullen inzicht geven in de mogelijke verspreiding van BTV-12 in Nederland. Daarnaast zullen alle verdachte blauwtongmonsters vanaf nu extra worden onderzocht om te bepalen of het gaat om BTV-3 en/of een ander serotype, zoals BTV-12.

Brononderzoek

De minister van LVVN heeft daarnaast de Deskundigengroep Dierziekten bij elkaar geroepen om de situatie te bespreken. Verder is onderzoek gestart naar de bron en mogelijke insleeproute van dit nieuwe serotype, al is het onzeker of deze achterhaald kan worden. Eerdere onderzoeken bij BTV-8 en BTV-3 leverden geen resultaten op.

Geen vaccin beschikbaar

Op dit moment is er geen vaccin beschikbaar voor serotype 12. Er is nog onvoldoende informatie over de verspreiding en het ziektebeeld om te kunnen vaststellen of een nieuw vaccin nodig is. Het ministerie heeft vaccinproducenten echter uit voorzorg al op de hoogte gebracht van deze nieuwe variant.

Meldplicht

Houders worden geadviseerd om alert te blijven op mogelijke symptomen bij hun dieren. Blauwtong is een meldingsplichtige dierziekte, en deze casus toont aan dat het belangrijk is om verdenkingen te blijven melden bij de NVWA. Het ministerie van LVVN blijft intussen in nauw contact met sectorpartijen over deze recente ontwikkelingen.