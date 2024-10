Auto loopt forse schade op na raken markeringssteen

Deze wilde van de Buinerweg de Verlengde Brugkade oprijden maar zag een markeringssteen over het hoofd. De auto kwam tot stilstand boven op de steen met veel schade aan de auto tot gevolg. Hoe dit kon gebeuren is niet bekend. De bijrijdster is in de ambulance onderzocht.