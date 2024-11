Man (23) aangehouden voor inbraak en diefstal zeefdrukken Andy Warhol

De politie heeft in Berkel-Enschot een 23-jarige verdachte aangehouden voor een inbraak bij een kunstgalerie in Oisterwijk. 'De man zit in beperkingen en mag alleen communiceren met zijn advocaat', zo laat de politie vandaag weten.