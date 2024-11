Auto in de sloot Veghel

Rond 10.55 uur kregen donderdag de hulpdiensten een melding van een verkeersongeval op de Leinserondweg in Veghel. Hoe het ongeval kon gebeuren is ons niet duidelijk, de automobilist of automobiliste raakte aan de linkerkant van de weg een boom en belandde vervolgens in de sloot.