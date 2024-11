Automobilist belandt in sloot langs Van Coehoornweg in Oirschot

Een automobilist was daar na een bocht in de sloot belandt maar bleef ongedeerd. De toegesnelde brandweer kon om die reden ook al snel weer terug naar de kazerne. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit de sloot getakeld en afvoeren. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. De politie is een onderzoek gestart.