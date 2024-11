Onderzoek naar overlijden persoon in Schagen leidt tot een aanhouding

Afgelopen zondag, 17 november, kreeg de politie rond 12.00 uur, melding van een reanimatie aan de Scholeksterlaan in Schagen. 'Ondanks inspanning van (burger)hulpverleners is de gereanimeerde persoon overleden', zo meldt de politie,

Man (35) aangehouden

Een onderzoek naar het overlijden werd gestart. 'Later op de dag is een 35-jarige man uit Schagen aangehouden. De man zit in beperkingen en zijn rol bij het overlijden wordt onderzocht', aldus de politie.