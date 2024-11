Start kaartverkoop gevierd met eerste boeking: Normaal naar de Zwarte Cross

De Zwarte Cross is het grootste festival van Nederland met een unieke mix van muziek, theater, cross en stunts. Verdeeld over 36 podia laven Zwarte Crossers zich deze zomer op 17, 18, 19 en 20 juli aan de meest uiteenlopende acts en genres; één daarvan is Normaal, een instituut van een band die in 2025 z'n vijftigste kaarsje uitblaast.

De Feestfabriek Alles Komt Goed B.V., de organisatie van de Zwarte Cross, roept iedereen op om er snel bij te zijn aanstaande zaterdag. Sinds 2018 verkoopt de Zwarte Cross bij de start van de wereldwijde kaartverkoop binnen enkele uren alle vrijdag-, zaterdag-, zondag- én campingkaarten. De kans is groot dat het zaterdag de 23e wederom hard zal gaan.

Normaliter horen fans pas in de winter de eerste nieuwe namen van de line-up. Maar Normaal is niet zomaar een band: met vijftig levensjaren op de klok en een arsenaal aan hits die de Achterhoek (thuishaven van de Zwarte Cross) rotsvast op de kaart zetten, bleek deze boeking een aparte vermelding waard. Bovendien is Normaal niet eenvoudig te strikken voor een optreden. Naast de Zwarte Cross 2025 speelt de band exclusief in mei volgend jaar op hun eigen, reeds uitverkochte, jubileumshow.

23 november: start wereldwijde kaartverkoop Zwarte Cross

De camper/caravankaarten en de Campingkaart Ingang Zuid raakten reeds uitverkocht onder leden van Zwarte Cross-fanclub Harder!, die tot en met 22 november een voorrangspositie hebben. De Campingkaart Ingang Noord is, samen met alle overige ticketsoorten, nog riant beschikbaar. Zo is er in de wereldwijde kaartverkoop die start op 23 november nog van alles te kiezen. Van dagkaarten en jeugdkaarten tot campingtickets voor de diehard feestgangers, en van tickets voor gemakscamping ’t Zilveruitje (met kant-en-klare tenten) tot kaarten voor de vier- en zespersoonstenten in tiensterrenkampeerhotel Grasnapolsky.

Grooven & Stoeven, Moven & Schoeven

De Zwarte Cross verenigt zich in 2025 onder de slogan ‘Grooven & Stoeven!’ Een oproep om onbevooroordeeld en vrij te genieten van het leven en de Zwarte Cross in het bijzonder. “Op de heilige weilanden waar alles knettert, kleppert, dondert, davert, gromt, groovet en stoeft, dáár zijn wij op ons best. Welkom op de Zwarte Cross, het festival waar het nooit of-of is maar áltijd en-en. Dood aan de middenmoot, want in 2025 gaan we Grooven EN Stoeven!”, zo was te lezen in het statement van de Zwarte Cross. Normaalfans zullen in de slogan een tip of the hat herkennen naar Normaal: in de tekst van het Normaalliedje ‘Hummelo’ roept Bennie Jolink op: “Wi-j goat an 't moven schoeven, movet de luu noar Hummelo.” Deze zomer koerst Normaal dus niet alleen af op geboortedorp Hummelo, maar ook op de festivalweides van Lichtenvoorde.

Na deze eerste bevestiging van Normaal maakt de Zwarte Cross vanaf de tweede week van december nieuwe namen bekend, iedere drie weken tot het programma compleet is.