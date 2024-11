Bewaarders die gedetineerde vrouwen misbruikten moeten cel in

Penitentiaire inrichtingswerker

De mannen werkten daar als penitentiaire inrichtingswerker. De rechtbank veroordeelt één van hen tot een gevangenisstraf van 4 jaar; de ander tot 15 maanden. Daarnaast legt de rechtbank hen beroepsverboden van 6 en 5 jaar op.

Verkrachting, aanranding en mishandeling

Naar aanleiding van een melding over seksueel grensoverschrijdend gedrag door een medewerker richting een gedetineerde in PI Nieuwersluis, startte de Inspectie Justitie en Veiligheid in 2022 een onderzoek. Tijdens dat onderzoek kwamen ook de 62-jarige man uit Doorn en de 64-jarige man uit Huizen in beeld.

Beschuldigd van verkrachting

Verschillende gedetineerden in de vrouwengevangenis deden aangifte tegen de medewerkers. Eén vrouw beschuldigde de verdachte uit Doorn van verkrachting. Een ander zou door hem aangerand zijn en een derde mishandeld. Volgens andere aangiftes zou de man uit Huizen twee vrouwen hebben aangerand en als ambtenaar ontucht hebben gepleegd met een gedetineerde.

Bewijs

De rechtbank vindt alle aangiftes en verklaringen van de vrouwen betrouwbaar. Zo heeft de vrouw die aangifte deed van verkrachting meerdere uitvoerige en gedetailleerde verklaringen afgelegd. Naar aanleiding van haar verhaal en aanwijzingen heeft de politie later spermasporen van de man gevonden. Ook de aanranding door dezelfde man acht de rechtbank bewezen. Hierbij wordt meegenomen dat in de verklaringen van de slachtoffers het handelen van de man op essentiële punten met elkaar overeenkomt.

Misbruik op 'onverwachte momenten'

Het misbruik vond plaats op onverwachte momenten, waarop de vrouwen allebei op hun kwetsbaarst waren. Ze bevonden zich in een kleine ruimte, buiten het zicht van camera’s en het begon met het aanraken van hun borsten. Daarnaast beloofde hij hen onder meer rookwaren als ze bepaalde dingen bij hem deden. De rechtbank oordeelt dat de man zich ook schuldig heeft gemaakt aan mishandeling van één van de gedetineerden. De vrouw had destijds een gekneusde schouder en het moment is bovendien gezien door een collega van de man.

In gezicht gebeten

Ook de verklaringen in de zaak van de 64-jarige man uit Huizen zijn volgens de rechtbank betrouwbaar en vertonen gelijkenissen in de manier waarop hij te werk ging. Bovendien heeft één getuige gezien hoe de man de cel van een vrouw in ging, haar vastpakte en de cel weer verliet nadat zij een bepaalde beweging naar zijn gezicht maakte. De getuige verklaarde later dat de vrouw haar direct daarna vertelde dat de man haar bij haar borst had gepakt en dat zij hem daarom in het gezicht had gebeten.

Straf

Volgens de rechtbank hebben beide mannen tijdens hun werk in de PI op onaanvaardbare wijze misbruik gemaakt van hun bevoegdheden. De vrouwen waren van hen afhankelijk en aan hun zorg toevertrouwd. Ze hebben misbruik gemaakt van die kwetsbaarheid en hebben op die manier de beroepsgroep in een kwaad daglicht geplaatst. De rechtbank legt de man uit Doorn een celstraf op van 4 jaar. Die straf is conform de eis van de officier van justitie. In de zaak van de man uit Huizen legt de rechtbank een hogere straf op dan de geëiste 9 maanden, namelijk een gevangenisstraf van 15 maanden.

Ernstig gebrek aan respect getoond voor de vrouwen

De rechtbank vindt dat de eis geen recht doet aan de ernst van de feiten en bovendien toonde de man op zitting een ernstig gebrek aan respect voor de vrouwen. De manier waarop hij zich over hen uitliet vindt de rechtbank verontrustend. Door deze straffen op te leggen wil de rechtbank het signaal naar de samenleving afgeven dat dit soort machtsmisbruik volstrekt ontoelaatbaar is.