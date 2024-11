20 jaar cel voor koelbloedige moord

Weerloos en ongewapend

De man reed een rondje voor de flat van het slachtoffer en zag, vlak voordat hij weer wilde vertrekken, het slachtoffer op de fiets aan komen. Hij heeft toen zijn auto gekeerd, is nogmaals over de rondweg voor de flat gereden en zocht vervolgens contact met het slachtoffer, die kennelijk nietsvermoedend naar hem toeliep. Het duurde daarna nog ruim zes minuten voordat de man het slachtoffer, dat weerloos en ongewapend was, meerdere malen gericht beschoot. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij het slachtoffer op klaarlichte dag, in een woonwijk, op de stoep voor zijn woning heeft neergeschoten, terwijl daar even te voren ook nog andere personen, waaronder (jonge) kinderen, aanwezig waren.

Voorbedachte raad

De straf is hoger dan de eis van de officier van justitie. De rechtbank acht, anders dan de officier van justitie, moord bewezen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte zich, bewapend en op zoek naar het slachtoffer, naar de flat waar het slachtoffer woonde begeven. Gedurende de tijd waarin de man rondreed, het slachtoffer wenkte, met het slachtoffer sprak en waarin hij vervolgens, kennelijk ook van achteren, op het slachtoffer schoot, heeft de man zich kunnen beraden op zijn besluit om het slachtoffer te doden. Daarbij is niet gebleken dat hij handelde in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling.

Onherstelbaar en zwaar verlies

Met deze moord heeft de man blijk gegeven van een volkomen gebrek aan respect voor het leven van een medemens. Hij heeft daarmee niet alleen het leven van het slachtoffer ontnomen, maar ook de nabestaanden, in het bijzonder de ouders en de broer van het slachtoffer, een onherstelbaar en zwaar verlies toegebracht.