Aanhouding voor mensensmokkel in gemeente Montferland

De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag een 52-jarige man uit de gemeente Montferland aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De aanhouding volgde op een onderzoek dat is gestart na een controle in het kader van Mobiel Toezicht Veiligheid. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van het OM Oost-Nederland, in samenwerking met de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De verdachte zou Oezbeekse vreemdelingen zonder geldige verblijfsdocumenten hebben laten werken in de bouw. Dit leidde tot controles in twee woningen in Arnhem, waarbij de Marechaussee twee Moldaviërs aantrof die illegaal in Nederland verbleven. Geen van beiden was ingeschreven in Nederland of had een burgerservicenummer.

De twee Moldaviërs hebben een terugkeerbesluit van 28 dagen gekregen en moeten terugkeren naar hun thuisland. De verdachte is ingesloten bij de Marechaussee in Zevenaar en is verhoord. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris. Het onderzoek wordt voortgezet in samenwerking met de Arbeidsinspectie.