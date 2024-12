Spoordonkseweg bij Oirschot dicht na ernstig ongeval met bestelbus

De hulpdiensten zijn vrijdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval op de Spoordonkseweg in Oirschot.

Inzittenden ernstig ewond

Een bestelbus botste op de boom, de inzittenden raakten ernstig gewond. Hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter kwamen massaal ter plaatse. Beide inzittenden zijn naar het ziekenhuis vervoerd, één van hen onder begeleiding van een trauma-arts naar het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg.

Onderzoek

De weg was tijdelijk dicht omdat de politie een uitgebreid onderzoek is gestart om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Voor zover bekend waren geen andere weggebruikers betrokken bij het ongeval.