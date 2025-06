Woning in Amsterdam beschoten

Bewoners aan de J.M den Uylstraat in Amsterdam schrikken wakker als hun woning in de nacht van zondag 1 juni op maandag 2 juni 2025 meerdere keren wordt beschoten.

Gelukkig raakt er niemand gewond. Na de beschieting vlucht de verdachte. De recherche doet onderzoek naar de toedracht in deze zaak en is op zoek naar getuigen en beelden.

Rond 03.40 uur bellen bewoners van de J.M den Uylstraat overstuur het Operationeel Centrum, omdat hun woning zojuist is beschoten. Als agenten ter plaatse komen, vangen ze de bewoners op en blijkt er diverse keren op de woning te zijn geschoten. Op het moment van de beschieting liggen de bewoners te slapen en schrikken ze wakker van het vuurwapengeweld. Gelukkig raakt niemand, maar dat had zomaar anders kunnen zijn. De verdachte vlucht na de beschieting. Agenten zoeken nog in de omgeving, maar treffen niemand meer aan. De recherche en medewerkers van Forensische Opsporing zijn ter plaatse gegaan en hebben in- en om de woning onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld.