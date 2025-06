Partner veroordeelde drugscrimineel opgepakt op verdenking witwassen 550.000,- euro

De politie en de FIOD hebben maandag 16 juni in Voorburg een 37-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden op verdenking van witwassen. 'De vrouw zou volgens justitie betrokken zijn bij het witwassen van honderden duizenden euro's aan contant geld via vastgoed', zo meldt de politie vandaaag.

Witwaszaak

De vrouw wordt verdacht van het aankopen van een pand in het centrum van Den Haag met onverklaarbare contante gelden om illegaal verkregen geld wit te wassen. 'De opsporingsdiensten kwamen de vrouw op het spoor tijdens een onderzoek waarbij een grootschalig drugslab in Rijsenhout werd aangetroffen. Er is beslag gelegd op het pand en haar twee auto's. Het pand en de auto’s vertegenwoordigen een waarde van € 550.000 euro', aldus de politie.