Landelijke Sinterklaasintocht dit jaar op Texel

Grootste Waddeneiland

'Op zaterdag 15 november 2025 zal de Goedheiligman in gezelschap van de Pieten voet aan wal zetten op het grootste Waddeneiland van Nederland. De NTR doet traditiegetrouw vanaf 12.00 uur op NPO Zapp (NPO 3) verslag', aldus de NTR.

'Een feest voor heel Nederland'

Burgemeester Mark Pol van Texel reageert verheugd: “We zijn trots dat wij de landelijke intocht van Sinterklaas gaan organiseren. De intocht van Sinterklaas biedt ons de kans te laten zien waar Texel in uitblinkt: buitengewone gastvrijheid in combinatie met geweldige natuur en levendige dorpen. Een feest voor heel Nederland en een uitnodiging aan alle kinderen en ouders van Nederland om te ervaren wat Texel allemaal te bieden heeft. We hebben er heel veel zin in."

Intocht op Terschelling was in 1984

Het is voor het eerst in ruim 40 jaar dat een Waddeneiland de locatie is van de Landelijke intocht; in 1984 kwam Sinterklaas namelijk aan op Terschelling. Vorig jaar was de Landelijke intocht van Sinterklaas in de gemeente Vijfheerenlanden.

Merel Westrik

De intocht zal net als vorig jaar worden gepresenteerd door Merel Westrik. Op de kade zal zij tijdens de uitzending worden bijgestaan door Stephanie van Eer die in de dagen ervoor samen met Jeroen Kramer ook verslag zal doen van de voorbereidingen voor de komst van Sinterklaas. Eerder in de week voor de intocht op Texel start op maandag 10 november elke dag om 18.00 uur al Het Sinterklaasjournaal, ook op NPO Zapp (NPO 3).