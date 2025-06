Kindje (2) gewond bij bijtincident in Petten

Afgelopen dinsdagochtend 24 juni is een tweejarig jongetje gewond geraakt bij een bijtincident met een loslopende hond in het Pettemerbos in Petten. Dit meldt de politie vrijdag.

Gebeten door zwarte hond

'Het jongetje liep die dinsdag even na 11.00 uur, samen met zijn moeder en twee honden, op een bospad toen hij plotseling werd gebeten door een zwarte hond, vermoedelijk een Labradoodle', aldus de politie.

Man weggerend met zijn hond

De eigenaar van de zwarte hond die heeft gebeten zou een Duitssprekende man zijn met grijs haar, een grijze baard, een slank postuur, circa 1.80 meter lang en droeg een bril. Na het incident zou de man zijn weggerend met de hond. Het kindje is gewond geraakt en voor behandeling naar een arts gebracht.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar het bijtincident en komt graag in contact met de eigenaar van de hond of met getuigen die iets hebben gezien. Was u dinsdagochtend in het Pettemerbos en heeft u het incident gezien of beschikt u over informatie? Neem dan contact met de politie via 0900-8844.