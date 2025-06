Hoge Vuurseweg in Lage Vuursche afgesloten voor aanleg wildrooster

Lage Vuursche

De provincie Utrecht voert van maandag 14 juli tot en met donderdag 17 juli werkzaamheden uit aan de Hoge Vuurseweg in Lage Vuursche. 'Tijdens deze periode is de weg afgesloten voor autoverkeer ter hoogte van de kruising met de N415 (Hilversumsestraatweg). De provincie plaatst hier een rooster in de weg om het wildraster langs de N415 te sluiten. Hiermee wordt voorkomen dat kleine wilde dieren de weg kunnen oversteken', zo meldt de provincie Utrecht.