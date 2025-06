Weeronline: Vanaf zondag grote kans op een regionale hittegolf

Na een aantal hete dagen vorig weekend, klimt de temperatuur komende dagen weer naar zomerse tot mogelijk tropische waarden. 'Zeker in het zuiden en zuidoosten staan meerdere dagen met 30 graden op de planning met daar een grote kans op een regionale hittegolf. Een officiële landelijke hittegolf is op dit moment minder waarschijnlijk', zo meldt Weeronline.

Zaterdag 22 tot maxima 27 graden

Na een aantal dagen met minder warm weer en regelmatig regen, zet de temperatuur vanaf zaterdag 28 juni weer een stijging in. De temperatuur loopt dan op naar 22 tot 25 graden in het midden en noorden van het land. Het zuiden kan rekenen op maxima van 27 graden. Het weerbeeld is daarbij nog niet echt zomers te noemen, want de bewolking overheerst en pas richting de avond komt de zon er nog even bij.

In zuiden kan het met 30 graden tropisch warm worden

Zondag stroomt warmere lucht binnen en bij vrij zonnig weer wordt het op grote schaal zomers warm met 25 tot 28 graden. 'In het zuiden en oosten kan het zelfs tropisch warm worden met 30 of 31 graden. Wie verkoeling zoekt, doet er goed aan de noordelijke kustregio’s te bezoeken, want daar is het met 20 tot 23 graden een stuk minder warm', aldus Weeronline.

Maandag nog warmer

Met een oostelijke stroming wordt het maandag nog warmer met maxima van 27 graden in het noorden en mogelijk 33 graden in het zuidoosten. Dinsdag wordt het ronduit heet met op grote schaal tropische temperaturen. In het zuiden en zuidoosten kan het zelfs 35 of 36 graden worden. Voor het eerst sinds 19 juli 2022 zou dan de grens van 35 graden ergens in Nederland worden overschreden. Woensdag is er nog grote onzekerheid, maar ook dan is de kans op tropische temperaturen landinwaarts groot. Houd ook rekening met de sterke zon, want regelmatig wordt zonkracht 7 bereikt, waarmee de huid al binnen 10 tot 20 minuten kan verbranden.