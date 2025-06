Hond overleden na explosie en brand bij garagebox Rotterdam

De politie in Rotterdam is op zoek naar getuigen na een explosie en een brand in de nacht van vrijdag op zaterdag 28 juni bij een garagebox aan de Nieuw-Mathenesserstraat. 'Hierbij is een hond overleden. Reanimatie van het dier mocht helaas niet meer baten. We gaan uit van brandstichting', zo laat de politie zaterdag weten.

Lichaam hond aangetroffen

In de nacht van vrijdag 27 juni op zaterdag 28 juni omstreeks 2 uur kreeg de politie een melding binnen van een brand bij een garagebox aan de Nieuw-Mathenesserstraat. Op locatie bleek een auto met een aanhangwagen volledig uit te branden. Los van de flinke materiele schade werd er ook het lichaam van een hond aangetroffen. Agenten hebben hem nog geprobeerd te reanimeren, maar dit mocht helaas niet meer baten. De eigenaar van de hond en het voertuig is op de hoogte gebracht van dit verdrietige nieuws.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer hebben gezien of gehoord. Op dit moment wordt er sporenonderzoek gedaan, zijn er camerabeelden in beslag genomen en worden er getuigen gehoord. Maar alle informatie is nog welkom. We hebben sterk het vermoeden dat het gaat om brandstichting en zijn in ieder geval op zoek naar een persoon die gezichtsbedekkende kleding droeg en kort na een explosie ervan door ging. De politie is bereikbaar via 0900-8844.