Nationaal Hitteplan: Extra aandacht voor mens en dier

Maandag 30 juni 2025 geldt het Nationaal Hitteplan voor heel Nederland. Het Nationaal Hitteplan gaat in om 10.00 uur zo meldt het RIVM zondag. 'De temperatuur loopt in een groot deel van Nederland de aankomende dagen op tot boven de 30 graden', aldus het RIVM.

'Het doel van deze activering is om een signaal af te geven voor mantelzorgers en (zorg)professionals dat er heet weer op komst is. Dit helpt om hen bewust te maken extra aandacht te hebben voor mens en dier. Zij kunnen daar dan rekening mee houden in de ondersteuning van en omgang met kwetsbare groepen, zoals ouderen en kleine kinderen en dieren', aldus het RIVM.

Kwetsbare groepen

Ouderen (75+) vormen de grootste kwetsbare groep, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Ook mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen en (zeer) jonge kinderen kunnen zonder het nemen van maatregelen makkelijk ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden. Zij kunnen ongemakken krijgen zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Ook hebben zij meer kans op ernstigere gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoerte.

Honden zweten enigszins via hun voetzolen

De Dierenbescherming waarschuwt diereneigenaren om ook tijdens de hittedagen extra goed voor hun huisdieren te zorgen. 'Laat nooit je hond achter in de auto bij warm weer! Honden hebben snel last van de warmte. Ze kunnen niet zoveel zweten als wij. Ze raken hun overtollige warmte kwijt door snel te ademen of hijgen, waardoor water via de tong verdampt met de uitademingslucht. Honden zweten ook via hun voetzolen.

Meldingen hond in auto

Teveel zon en warmte kunnen bij een hond een coma en zelfs de dood veroorzaken. Laat daarom nooit je hond achter in de auto bij warm weer. Zo komen er ondanks de extreme hitte bij de dierenbescherming toch nog vaak meldingen binnen van oververhitte honden die in een auto zijn achtergelaten. Sommige honden hebben het niet overleefd.

Auto in de zon: temperatuur binnen loopt op tot boven de 50 graden!

Een stilstaande auto wordt in de zon zeer snel heet, vaak tot wel 50 graden, ook al staan de ramen een stukje open. Wanneer je een oververhitte hond in een auto aantreft, haal dan de hond eruit, overgiet het dier voorzichtig met water (niet te koud!) en overdek hem eventueel met een natte doek (ook niet te koud in verband met onderkoelingsgevaar)', aldus de Dierenbescherming.

Heet asfalt mijden voor zowel mens als dier

En als je dan toch even naar buiten moet met de hond om deze uit te laten vermijd dan asfaltwegen. Deze kunnen door opwarming van de zon temperaturen bereiken tot ver boven de 60 graden. De honden verbranden dan letterlijk hun pootjes en als je dus weet dat ze enigszins kunnen zweten via hun voetzolen dan kun je op je klompen aanvoelen dat dit met verbrande pootjes helemaal niet meer lukt. Je kunt de hond beter over gras laten lopen omdat dit een stuk koeler is dan steen. En natuurlijk zoveel mogelijk in de schaduw. Een flesje water met een drinkbakje mee tijdens het uitlaten is ook handig voor als de hond onderweg dorst krijgt.