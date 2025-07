Twee personen omgekomen bij ernstig verkeersongeval op A9 Badhoevedorp

A9 langdurig afgesloten

De dodelijke slachtoffers waren allebei inzittenden van een personenauto. De bestuurder van de vrachtwagen is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en later volgens de procedure aangehouden. Het gaat om een 76-jarige man uit België. De A9 is vanwege de inzet van de diverse hulpdiensten langdurig afgesloten geweest voor al het verkeer.

Politie

De politie onderzoekt de toedracht en doet sporenonderzoek en kijkt camerabeelden uit. Ook zijn we dringend op zoek naar getuigen. Zij kunnen zich melden via 0900-8844.