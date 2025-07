Recherche onderzoekt dood bewoner Warenargaarde Apeldoorn

De recherche is een onderzoek gestart nadat op dinsdag 1 juli een man overleden werd aangetroffen in zijn woning aan de Warenargaarde in Apeldoorn.

Op dit moment kan nog niet worden uitgesloten of er sprake is van een misdrijf. Was jij tussen 27 juni en 1 juli in de woning aan de Warenargaarde of heb je iets opvallends gezien of gehoord in de omgeving van de Warenargaarde of heb je camerabeelden? Neem contact met ons op!

Politielint



Op dinsdag 1 juli kwam rond 17.00 uur de melding dat bekenden geen contact kregen met de bewoner. Agenten gingen daarop ter plaatse en troffen de man overleden in zijn woning aan. De omstandigheden waaronder de man is overleden, maken dat we rekening houden met een misdrijf en daarom is een groot rechercheonderzoek opgestart.

Onderzoek moet uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van een misdrijf. De reden dat er nu minutieus onderzoek wordt gedaan, is dat dit onderzoek duidelijkheid kan geven over de doodsoorzaak. De sporen die we nu veiligstellen hebben we nodig als er inderdaad sprake blijkt van een misdrijf en dat kunnen we maar één keer doen, dus dat moet nauwkeurig gebeuren.

Vragen vanuit de media of er een verband is met andere incidenten in de Warenargaarde eerder dit jaar kunnen we op dit moment dus niet beantwoorden, omdat we nog niet hebben kunnen vaststellen of er sprake is van een misdrijf.