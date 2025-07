Explosie bij cafe in Rijswijk

Bij een horecagelegenheid aan de Lindelaan in Rijswijk heeft in de nacht van dinsdag 1 op woensdag 2 juli een explosie plaatsgevonden. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden.

De explosie is omstreeks 03.30 uur bij de politie gemeld nadat in de omgeving een harde knal gehoord was. Het pand raakte beschadigd als gevolg van de explosie. Voor zover bekend raakte niemand gewond.