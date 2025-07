Man vrijgesproken van doden vriendin

De rechtbank Zeeland-West-Brabant spreekt een 42-jarige man vrij die werd verdacht van het doden van zijn vriendin. Zij werd in augustus 2023 met geweld om het leven gebracht in een park in Roosendaal. Volgens de rechtbank is er onvoldoende wettig bewijs dat de verdachte degene was die haar om het leven heeft gebracht. De rechtbank spreekt hem daarom vrij.

De verdachte en de vrouw hadden een relatie en brachten de laatste weken voor haar overlijden samen door op straat, nadat zij hun werk en bijbehorende huisvesting waren verloren. In augustus 2023 werd de vrouw dood aangetroffen in een park in Roosendaal. Zij was door geweld op haar hoofd om het leven gebracht. Dit zou tussen 12.48 uur en 18.18 uur gebeurd moeten zijn. Haar vriend werd aangehouden als verdachte. Op camerabeelden was te zien dat zij op de dag van haar dood samen waren en om 12.12 uur richting het park liepen. Om 14.44 uur was te zien dat de verdachte alleen uit de omgeving van het park naar de supermarkt liep. Of de verdachte binnen deze tijd ook daadwerkelijk in het park was, is niet gebleken. Er is ook geen forensisch bewijs dat de verdachte betrokken is bij de dood van het slachtoffer en het ontbreekt aan overig bewijs om een verband te leggen tussen het overlijden en de verdachte. Weliswaar heeft verdachte eerder fysiek geweld gebruikt tegen de vrouw en hecht de rechtbank geen geloof aan zijn verklaringen, maar dit alleen is onvoldoende om verdachte te veroordelen. De rechtbank spreekt de verdachte dan ook vrij.