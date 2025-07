Verdachte aangehouden, twee explosies in week tijd

Afgelopen week hebben er twee explosies plaatsgevonden bij een woning in de Torricellistraat. De eerste explosie vindt plaats van zondag- op maandagnacht 30 juni. Bij de voordeur is een explosief tot ontploffing gebracht.

Door de kracht van de explosie ontstaat er schade aan de woning. Er raakt gelukkig niemand gewond. Afgelopen woensdag- op donderdagnacht 3 juli is het wederom raak. Dit keer is een harde knal te horen waarbij de voordeur en de gevel in brand vliegen. Ook bij deze explosie raakt gelukkig niemand gewond, maar schrik zit er bij de (buurt)bewoners goed in. Agenten zien bij deze tweede explosie een verdachte vluchten. Kort daarna weten collega’s hem aan te houden. Het betreft een 17-jarige man. Hij zal vandaag worden voorgeleid.

Explosies



Amsterdam kent dit jaar opnieuw veel incidenten met explosieve voorwerpen. Dat is zorgelijk, want de gevaarzetting voor ondernemers, omwonenden, voorbijgangers én hulpverleners ter plaatse is vanzelfsprekend groot. Zwaar illegaal vuurwerk, jerrycans met brandbaar vloeistof of zelfgemaakte explosieven horen niet thuis in de openbare ruimte - waar volop gewerkt en geleefd wordt - en zorgen voor levensgevaarlijke situaties.

Dat moet stoppen.

De politie werkt er hard aan om verdachten op te sporen die bij deze vorm van excessief geweld betrokken zijn. Dit heeft al geleid tot meerdere aanhoudingen, veroordelingen en forse gevangenisstraffen. Maar om de daders op te sporen heeft de politie buurtbewoners hard nodig. Zij kennen hun wijk tenslotte het beste. Ook als er iets niet klopt in het straatbeeld, valt dat hen als eerste op. Informatie doorgeven aan de politie is daarom van cruciaal belang.