Streep door bon

Volgens de rechtbank was het onvoldoende duidelijk dat ter plaatse betaald moest worden voor het parkeren. Op de route die de automobiliste heeft afgelegd naar de parkeerplaats toe stonden geen borden met de aanduiding ‘betaald parkeren’ of parkeerapparatuur. Hoewel de rechtbank begrijpt dat niet in elke straat in Amsterdam een parkeerautomaat of bord ‘betaald parkeren’ kan staan, vindt de rechtbank dat plaatsing van een bord, bijvoorbeeld aan het begin van de ventweg, hier de benodigde duidelijkheid wel had kunnen bieden.