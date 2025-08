Ambtenaar bestraft voor onterecht vorderen geldbedragen

Ook krijgt ze 150 uur taakstraf. De vrouw was door de gemeente gedetacheerd bij een buurtvoorziening in Zuidoost. Ze heeft daar gedurende een langere periode geld ontvangen van klanten voor gemeentelijke diensten die gratis horen te zijn. De vrouw verrijkte zich door misbruik te maken van haar machtspositie en schaadde daarmee het vertrouwen in de overheid ernstig. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou passend zijn, maar onder andere omdat de vrouw dan mogelijk haar nieuwe baan kwijtraakt en hulp heeft gezocht voor haar problemen, krijgt zij een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf opgelegd.