Vrouw denkt haar gestolen fiets te zien op verkoopsite en maakt afspraak met aanbieder

Een inwoonster van Tilburg zag op een online verkoopsite dat haar elektrische fiets te koop werd aangeboden. Een dag eerder was haar fiets gestolen. 'Ze maakte een afspraak met de verkopende partij en belde ondertussen ook de politie. De verkoper van haar fiets werd zaterdagmiddag aangehouden op verdenking van heling', zo meldt de politie zondag.

Berichtje naar politie

De vrouw maakte de afspraak om zaterdag 16 augustus om 15.00 uur bij het sportcentrum aan de Stappegoorweg haar ‘nieuwe’ fiets te kopen. Met de politie sprak ze af dat ze een berichtje zou sturen als ze er zeker van was dat het haar fiets was die de verkoper bij zich had. Zo gezegd, zo gedaan.

Aanbieder rent via ijshal nieuwbouwwijk in

Toen de koop eenmaal was beklonken kwamen er politieauto’s aanrijden. De verkoper schrok daar waarschijnlijk van want hij ging er als een haas vandoor. Hij rende het sportcentrum in, op de voet gevolgd door agenten. In de ijshal rende hij over de tribunes, sprong er vanaf en ging via de nooduitgang het pand weer uit. Gelukkig waren de achtervolgende politiemensen ook fit, zij konden de man blijven volgen.

Oplettende bewoner tipt agenten

Ook toen hij over een hek klom en een bouwterrein van een nieuwbouwwijk op rende. De afstand tussen de politie en de verdachte werd wel iets groter, en even verloren de agenten de man uit het zicht. Maar toen was daar een oplettende bewoner die de agenten waarschuwde dat hij een man keihard had zien rennen in een straat verderop.

In de bosjes

De agenten gingen naar de aangewezen plek en zagen de man nog net in een bosje verdwijnen om zich te verstoppen. Omdat hij weer gesnapt was, rende hij weer weg. Nu bedachten een paar buurtbewoners om de politie te gaan helpen, en zij hielden de verdachte tegen. Toen kon de verdachte aangehouden worden. Het betrof een jongen van 19 uit Poppel (B). Hij is geboeid overgebracht naar het politiecellencomplex. Daar legde hij een verklaring af. ’s Avonds is de man weer in vrijheid gesteld. Hij mag zich later voor de rechter verantwoorden.

Verkeerde fiets…

In de tussentijd ging het onderzoek naar de gestolen fiets verder. 'De fiets bleek, helaas voor de mevrouw, niet van haar te zijn. Maar hij was wel van iemand anders gestolen. Op 14 augustus had de eigenaresse hem afgesloten neergezet ergens op de Ringbaan Oost in Tilburg. Toen ze even later weer bij de plek terug kwam lag alleen het slot er nog maar. De fiets kan dus, omdat de eigenaresse aangifte had gedaan, wel snel weer terug naar de rechtmatige eigenaar', aldus de politie.

Auto gehuurd door 19-jarige Belg

De 19-jarige Belg had een auto gehuurd om de fiets mee te vervoeren. Het verhuurbedrijf is in kennis gesteld en heeft de auto opgehaald vanaf de parkeerplaats aan de Stappegoorweg.