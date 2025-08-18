Meerdere spoorverzakkingen op traject Eindhoven-Utrecht, minder treinverkeer

Tussen Eindhoven en Utrecht rijden vandaag, maandag 18 augustus, minder treinen. 'Dit komt door meerdere verzakkingen op het traject tussen Den Bosch en Eindhoven', zo meldt ProRail maandag.

Minder intercity’s

Van de zes intercity’s per uur, rijden er momenteel vier. Vanochtend werd bovendien een verzakking gemeld bij Culemborg. De aannemer doet hier onderzoek. Naar verwachting zal hierdoor het treinverkeer tussen Eindhoven en Utrecht enige tijd volledig stil komen te liggen.

Snelheidsbeperkingen

Omdat op verschillende locaties verzakkingen zijn geconstateerd, geldt er over een afstand van zo’n 12 kilometer een snelheidsbeperking. De treinen kunnen hier niet op volle snelheid rijden.

Herstel

'We werken aan het herstel van het spoor. Om treinen met hoge snelheid over het spoor te laten rijden is het belangrijk dat het recht ligt. Daarom wordt het ballastbed regelmatig gecontroleerd. Als stenen wegzakken, wordt het ballastbed 'opgeschud' of opgehoogd met behulp van speciale stopmachines. Een stopmachine is een werktrein die over het spoor rijdt. Deze tilt het spoor een klein stukje op en dringt vervolgens met grote ijzeren staven in de stenen berg. Die trillende stopijzers maken de ballast als het ware ‘vloeibaar’ en leggen ze met een knijpende beweging dicht op elkaar onder de dwarsliggers. Zo wordt de stabiliteit van het spoor hersteld', aldus ProRail.

Check de reisplanner

De werkzaamheden zorgen mogelijk voor vertraging, dit is natuurlijk erg vervelend voor de reizigers. ProRail raadt aan om voor vertrek de reisplanner te checken.