OM: Rotterdamse wethouder ten onrechte als verdachte aangemerkt

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de zaak tegen de Rotterdamse wethouder geseponeerd en geconcludeerd dat hij ten onrechte als verdachte is aangemerkt. 'Dat is de uitkomst op basis van het door de Rijksrecherche verrichtte onderzoek', zo meldt het OM dinsdag.

Brandstichting woning

De Rijksrecherche is op 9 april een onderzoek gestart om te achterhalen of de Rotterdamse wethouder zelf opdracht heeft gegeven tot brandstichting in zijn huis. 'Aanleiding hiervoor was dat de 37-jarige Rotterdammer die de brand daadwerkelijk heeft gesticht, en daar inmiddels voor is veroordeeld, eerder heeft verklaard dat hij dit in opdracht van tussenpersonen heeft gedaan. Deze tussenpersonen zouden, volgens de toen nog verdachte, in opdracht van de wethouder hebben geopereerd', aldus het OM.

Geen aanwijzingen gewonden, zaak geseponeerd

Het onderzoek is inmiddels afgerond. De conclusie is dat de zaak wordt geseponeerd, omdat het Openbaar Ministerie in het onderzoek geen aanwijzingen heeft gevonden dat de wethouder betrokken zou zijn bij de brandstichting. Er waren voorafgaand aan het rijksrechercheonderzoek aanwijzingen voor de verdenking. Uit het onderzoek is gebleken dat die verdenking niet juist is.