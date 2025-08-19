Defensie onderzoekt schade aan huizen rondom Vliegbasis Gilze-Rijen

Defensie doet samen met de omgeving onderzoek naar de oorzaak van schade aan huizen in de buurt van Vliegbasis Gilze-Rijen. 'We werken hierbij samen met de gemeente, de Stichting Rattle Noise Sanering Gilze-Rijen, een selectie van omwonenden en Rijkswaterstaat', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

'Trillingen door defensiehelikopters'

Omwonenden van de vliegbasis kampen met schade aan hun huizen. Veel van hen zijn van mening dat dit komt door trillingen van defensiehelikopters, ook wel rattle noise genoemd. Schadeonderzoeken vanuit Defensie tonen dit echter niet aan. Daarom wordt via een zogenoemde Joint Fact Finding gekeken naar mogelijke oorzaken.

'Meer invalshoeken'

Defensie kiest voor deze methode, omdat die het onderzoek kwalitatief verbetert. Meer invalshoeken leiden tot betere resultaten. Bovendien kunnen belanghebbenden direct meekijken én meebeslissen over wat er nader onder de loep wordt genomen.

Joint Fact Finding

Bij Joint Fact Finding gebeurt elke stap tijdens het speurwerk in samenspraak met de betrokken partijen. Denk aan het komen tot onderzoeksvragen, de selectie van een onderzoeksbureau, researchbegeleiding en het vaststellen van de conclusies. Iedere partij heeft een gelijkwaardige rol en stem. Zo kan Defensie bijvoorbeeld niet eenzijdig besluiten een bepaalde onderzoekpartij te selecteren.

Probleem analyseren

Het traject en de genoemde samenwerking is alleen bedoeld om het probleem te analyseren, niet voor het oplossen daarvan. Pas na het onderzoek worden mogelijke vervolgacties besproken en bepaald. Als blijkt dat Defensie de veroorzaker van de schades is, neemt het departement zijn verantwoordelijkheid.

Omwonenden

De 4 bij het traject betrokken omwonenden, hebben zich na een oproep van Defensie gemeld. Zij zorgen ervoor dat het perspectief van de omwonenden goed wordt meegenomen in het onderzoek. Dat doen ze samen met de Stichting Rattle Noise Sanering Gilze-Rijen en de gemeente Gilze en Rijen. De afgelopen periode zijn de eerste stappen al gezet, zodat de research na de zomervakantie kan starten. Eind dit jaar worden de eerste resultaten verwacht.