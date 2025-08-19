Geen rookverbod voor luchtplaats in politiebureau Den Bosch

Er hoeft geen rookverbod te komen voor een luchtplaats in het cellencomplex van het politiebureau in 's-Hertogenbosch. Dit beslist de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. 'Een advocaat en de Club Actieve Nietrokers eisten dit in een spoedprocedure', zo meldt de rechtbank Oost-Brabant dinsdag.

Overlast

De strafrechtadvocaat bezoekt verdachten in het cellencomplex en stelt overlast te ervaren van rokers. Hij schreef in maart 2022 de politie al aan met het verzoek om het roken in de luchtruimtes niet langer te faciliteren. Dit zou in strijd zijn met het ontmoedigingsbeleid van de overheid. Ook is het vanaf juli 2021 verboden in overheids- en openbare gebouwen te roken en dus overtreedt de politie de Tabaks- en Rookwarenwet, aldus de advocaat. De politie liet weten dat er geen sprake is van een inpandige rookruimte, maar van een luchtplaats waarvoor een uitzondering geldt en waar wel degelijk gerookt mag worden. Zij zien geen reden om tot sluiting over te gaan.

NVWA om advies gevraagd

In juli 2024 deed de advocaat een nieuw verzoek bij de politie. De politie vroeg vervolgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om advies en nodigde een inspecteur uit om de situatie ter plaatse te bekijken. Daarop is een rookverbod ingesteld voor een deel van de ruimte. Volgens de politie (en de NVWA) mag in het andere deel van de luchtplaats worden gerookt, omdat hier sprake is van een uitzondering voor open lucht, zoals beschreven in de Tabaks- en Rookwarenwet. Daarop stapte de advocaat, gesteund door de Club Actieve Nietrokers, naar de voorzieningenrechter.

Advocaat ervaart overlast

Volgens de advocaat zou er in het hele politiebureau sprake moeten zijn van een rookverbod. Voor de luchtplaats bij het cellencomplex zou geen uitzondering gemaakt mogen worden. Daarbij is van belang dat de advocaat stelt overlast te ervaren van rokers tijdens zijn bezoeken aan het cellencomplex. Hij eist dan ook dat er per direct een rookverbod komt in het hele gebouw.

Oordeel

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van de advocaat om verschillende redenen af. Allereerst ontbreekt het spoedeisend belang om juist nu een rookverbod op te leggen. Daarnaast liet de advocaat onvermeld dat hij in de zomer van 2024 contact had met de NVWA en dat zij hem hetzelfde antwoord gaf als de politie eerder kreeg en tijdens deze spoedprocedure naar voren heeft gebracht. Op de vraag van de voorzieningenrechter waarom hij dit relevante feit heeft verzwegen, antwoordde de advocaat dat hij "daar even niet aan heeft gedacht". Dit vindt de voorzieningenrechter ongeloofwaardig.

Advocaat had moeten melden

De advocaat, die nota bene zijn eigen zaak bepleit, maakte in 2022 en 2024 bij de politie melding dat hij de NVWA zal inschakelen om handhavend op te treden. Dan had hij de voorzieningenrechter nu moeten melden dat de NVWA (die de taak heeft toezicht te houden op het rookverbod en controleert of organisaties zich aan de regels houden) de situatie ter plaatse heeft bekeken en heeft besloten geen verdere stappen te ondernemen omdat de luchtplaats valt onder de uitzondering voor open lucht. 'Al met al betekent dit dat er geen rookverbod hoeft te komen voor de luchtplaats in het Bossche politiebureau', aldus de rechtbank Oost-Brabant.