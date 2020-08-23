Politie lost waarschuwingsschot na melding van gewapende man

In de nacht van vrijdag op zaterdag 23 augustus 2025 heeft de politie in Bergen op Zoom een verdachte aangehouden die een wapen bij zich droeg. Tijdens de aanhouding is een waarschuwingsschot gelost. Het wapen bleek later een alarmpistool te zijn.

De politie ontving die nacht rond 03.30 uur een melding van een gewapende man op de Pastoor Jutenlaan. Volgens de melder liep een onbekende man op een groepje ruziënde jongeren af. Hij zou de jongeren verzoeken om weg te gaan, en haalde plotseling een wapen uit zijn broekzak. Zowel de jongeren als de man gingen er vervolgens vandoor.

Tien minuten later

Agenten hesen zichzelf in een kogelwerend vest en startten direct een zoekactie. Ongeveer tien minuten later zagen zij een man die overeenkwam met het signalement dat de melder had gedeeld. Hij probeerde een flat binnen te komen, maar niemand liet hem op dit tijdstip naar binnen.

De agenten richtten hun vuurwapen op de verdachten en riepen herhaaldelijk dat hij zijn handen moest tonen. De man negeerde de bevelen en liep weg. De agenten zagen dat hij naar zijn wapen greep, waarop een van hen een waarschuwingsschot loste. De verdachte dook weg en liet zijn wapen vallen.

Loos alarmpistool

De verdachte, een 46-jarige man uit Bergen op Zoom, is aangehouden en geboeid. Later bleek dat het vuurwapen een alarmpistool betrof. Waarom de man dit bij zich droeg, is nog onduidelijk. De politie doet verder onderzoek.