Zeer grote brand in Veenendaal

In Veenendaal heeft de brandweer haar handen vol aan een zeer grote brand aan de Kernreactorweg. Tegenover Omroep Gelderland zegt de directeur van MRG, een bedrijf wat cacaopoeder verwerkt, dat de brand in zijn bedrijf is begonnen.

Omstreeks 11.00 uur brak de brand uit en greep deze snel om zich heen. Ook een naastgelegen pand ontkwam niet aan de vlammenzee. De dikke rookwolken zijn in de wijde omtrek te zien en roetresten zijn tot in Wageningen te vinden. Volgens de brandweer is er geen asbest verwerkt in beide panden.

De toedracht van de brand is niet bekend. Onderzoek zal dit mogelijk uitwijzen.