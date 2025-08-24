Uitzonderlijke eerste lokale grondvorst

Voor het eerst na de hoogzomer heeft het plaatselijk aan de grond gevroren. De temperatuur daalde op de meetpunten Volkel en Eindhoven op klomphoogte naar respectievelijk -0,2 en -0,3 graden. Dat is uitzonderlijk vroeg, want gemiddeld komt het pas op 28 september tot de eerste grondvorst na de zomer. Vorig jaar werd op 13 september voor het eerst grondvorst gemeten.

Op normale waarnemingshoogte, dat is op 1,5 meter boven de grond, heeft het niet gevroren. In Ell daalde de temperatuur naar 3,8 graden. De eerste grondvorst na de zomer is uitzonderlijk vroeg. Normaal daalt de temperatuur eind september ergens in ons land aan de grond tot onder nul.

Periode zonder vorst

In de periode 20 juli tot en met 21 augustus geeft het nog nooit ergens in het land aan de grond op een officieel meetpunt gevroren. Op 10 augustus 1986 was het bijna zover, want toen daalde de temperatuur in Twente naar precies 0,0 graden. In datzelfde jaar daalde het kwik op 21 augustus op meetpunt Volkel ook naar 0,0 graden.

De meest vroege datum dat grondvorst na de zomer werd gemeten is 22 augustus 1973. De temperatuur daalde op meerdere stations tot onder het vriespunt. In Twente werd het zelfs -2,2 graden. In 1993 kwam het ook uitzonderlijk vroeg tot vorst aan de grond. Op 29 augustus daalde de temperatuur in Soesterberg naar -0,4 graden. De vorst van afgelopen nacht was dan ook uitzonderlijk vroeg.

Vaak in september grondvorst

Vorig jaar daalde de temperatuur op 13 september tot onder nul. Ook in de periode 2018 tot en met 2022 kwam de eerste grondvorst na de zomer steevast in september voor. In 2018 was het op 1 september al raak met in Twente -0,4 graden. Gilze-Rijen had op 18 september 2019 de primeur met -0,9 graden. Op 20 september 2020 werd het in Twente -1,3, op 21 september 2021 in Woensdrecht -0,2 en op 20 september 2022 in Eelde -0,4 graden.

Naast 2023 werd ook in 2016 en 2017 de eerste grondvorst in oktober genoteerd. Recordlaat was het in 2014. Pas op 5 november daalde de temperatuur in Eindhoven aan de grond naar -0,5 graden.