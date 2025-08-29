vrijdag, 29. augustus 2025 - 22:49 Update: 29-08-2025 22:53
Door misdrijf omgekomen man aangetroffen op boerenerf in Bergeijk
Bergeijk
Vrijdagavond is een overleden persoon aangetroffen op een boerenerf aan de Maaij in Bergeijk. Het gaat volgens het Brabants Dagblad om een 86-jarige man die door een misdrijf om het leven is gekomen.
Aanhouding
De man werd onder verdachte omstandigheden gevonden. De politie heeft later op de avond een verdachte gearresteerd.
