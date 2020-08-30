Dode man in woning in Uden, politie houdt rekening met misdrijf

Donderdagavond trof de politie een dode man aan in een bovenwoning aan de Galerij in Uden. 'Wij startten direct een onderzoek naar de omstandigheden waaronder de man kwam te overlijden. We houden rekening met een misdrijf. Een man zonder officieel vast woonadres werd in de woning aangehouden', zo meldt de politie.

Slachtoffer is 69-jarige man uit Uden

Agenten werden even na 21.30 uur aangesproken door een man, naar bleek de pandeigenaar, dat hij een gewonde man in een bovenwoning had aangetroffen. De collega’s vonden vervolgens de man, die bleek te zijn overleden. 'We houden er rekening mee dat de man slachtoffer is van een misdrijf. Daarom werd de woning afgezet als plaats delict en startten wij een onderzoek naar de omstandigheden waaronder hij overleed. Het slachtoffer is een 69-jarige man uit Uden', aldus de politie.

Aanhouding

Een tweede man die in de woning aanwezig was en daar waarschijnlijk verblijft, werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De politie onderzoekt zijn mogelijke rol bij de dood van de andere man. Het gaat om een 46-jarige Poolse man zonder vast woonadres in Nederland.

Onderzoek

Het forensisch onderzoek in en om de woning heeft een groot deel van de nacht omvat en gaat zeker nog een dag of mogelijk meerdere dagen duren. De politie gaat op zoek naar camerabeelden in de omgeving en doet we buurtonderzoek.