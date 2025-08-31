Man (74) laat piemel zien aan twee minderjarige meisjes nabij basisschool

De politie heeft zaterdagmiddag een 74-jarige man uit Nijmegen in zijn woonplaats aangehouden op verdenking van een zedenincident afgelopen woensdag aan de Mahoniehoutstraat in Helmond. Dit meldt de politie.

Piemel laten zien

'De man zou zijn geslachtsdeel hebben laten zien aan twee minderjarige meisjes nabij een basisschool. Daarop renden de meisjes hard weg', aldus de politie. Hun ouders belden vervolgens de politie.

Camerabeelden bekeken

Gealarmeerde agenten stelden direct een onderzoek in door onder andere camerabeelden te bekijken. Daarbij leidde het spoor naar de Nijmegenaar. In zijn woning is een zoeking gedaan en daarbij zijn diverse goederen in beslag genomen.