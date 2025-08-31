zondag, 31. augustus 2025 - 12:29 Update: 31-08-2025 12:32
Man in Rotterdam overleden na aanval door twee honden
Foto: BlikopNieuws / BON
Rotterdam
Zaterdagavond is op de Nieuwe Hamelstraat in Rotterdam een man overleden nadat hij rond 21.00 uur in zijn woning door twee honden is aangevallen. Dit meldt de politie op X.
Geschoten
'Toen agenten de woning binnen gingen is er geschoten op één van de honden om de man te ontzetten', aldus de politie
Honden in laten slapen
De politie heeft de ernstig gewonde man daarna geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht helaas niet baten. De twee honden zijn later door een dierenarts ingeslapen.
