Automobilist verliest macht over stuur en raakt boom in Eext

Macht over stuur kwijtgeraakt

Hulpdiensten ambulance brandweer Gieten en politie kwamen hierop ter plaatse. Op de aangeven locatie was een bestuurder in een flauwe bocht de macht over het stuur kwijt geraakt, raakte hierop een forse boom en kwam iets verder tot stilstand.

Het gaat om een klassieke, blauwe Land Rover. De bestuurder is na onderzoek in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft het voertuig geborgen.