Negatief zwemadvies voor zwemplas Dierenbos in Brabantse Vinkel

De provincie Noord-Brabant heeft een negatief zwemadvies afgegeven voor de zwemplas Dierenbos in Vinkel. 'De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), die in heel Noord-Brabant de controles uitvoert, heeft bij de laatste inspectie te veel intestinale enterococcen aangetroffen. Deze bacteriën, die voorkomen in de ontlasting van mensen en dieren, kunnen zorgen voor overlast en gezondheidsproblemen', zo meldt de provincie.

Negatief zwemadvies

Aangewezen zwemwaterlocaties in Noord-Brabant worden regelmatig gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit. Als daar aanleiding voor is, kan de provincie een zwemverbod of negatief zwemadvies instellen. 'Een negatief zwemadvies houdt in dat zwemmen in de betreffende plas wordt ontraden, maar (op eigen risico) nog wel mág. Het negatief zwemadvies wordt pas ingetrokken als een structurele verbetering van de waterkwaliteit is aangetoond', aldus de provincie.

Veilig zwemmen

Tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober 2025) kan er veilig gezwommen worden op de aangewezen locaties. Die zijn te herkennen aan de provinciale borden ter plekke. De aangewezen locaties zijn ook te vinden op de landelijke website www.zwemwater.nl. Zwemmen op niet-aangewezen locaties wordt altijd afgeraden.