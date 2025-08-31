Twee vispassages aangelegd in Dongevallei in Tilburg

Dankzij de 2 vispassages in de Dongevallei in Tilburg, een bekkenvistrap bij de stuw Reuverlaan en een vissluis bij de stuw Dalemdreef-Spoorbaan, kunnen vissen weer vrij heen en weer zwemmen tussen het Wilhelminakanaal en de Oude Leij. 'Dat is een flinke stap vooruit voor de natuur in dit gebied', zo meldt de provincie Noord-Brabant.

Stroomopwaarts

Op 28 augustus 2025 vierden de betrokken partijen dat de vissluis en de bekkenvistrap nu in werking zijn. Zoetwatervissen hebben verschillende plekken nodig om te overleven. Ze trekken vaak stroomopwaarts naar kleinere en plantenrijke wateren om ze zich voort te planten. Door de stroming van het water voelen ze aan welke richting ze op moeten.

Vissen vrij doorgang bieden

Bij een stuw stopt echter hun natuurlijke trektocht, zoals bij de stuw aan de Reuverlaan in Tilburg. Deze stuw kan niet worden verwijderd omdat deze essentieel is om het water in de Dongevallei op peil te houden. Daarom legde het waterschap een bekkenvistrap aan om vissen een vrije doorgang te bieden. Dankzij de vissluis en de bekkenvistrap trap kunnen vissen de reis naar De Oude Leij maken en zelfs richting België. Dit is goed voor zowel de vispopulatie als de waterkwaliteit.

Bijdrage aan waterkwaliteit

Het project draagt bij aan het behalen van de doelstellingen in de Kaderrichtlijn Water (KRW), waarbij er een Europese opgave ligt om de waterkwaliteit ook in Nederland drastisch te verbeteren. Het waterschap Brabantse Delta levert met de oplevering van deze vispassages daaraan een bijdrage. Ook de provincie Noord-Brabant en andere partners zijn daar trots op.

'Terugbrengen van de oorspronkelijkheid van de natuur'

Gedeputeerde Saskia Boelema zei bij de opening hierover: “We investeren als Brabant flink in het behalen van de KRW-richtlijnen. Daarin werken we ook stevig door. Zo ook in het geval van de Dongevallei, waar we alweer een belangrijke stap zetten in het terugbrengen van de oorspronkelijkheid van de natuur in dit gebied en ruimte bieden aan planten en dieren.”

Terugkeer boomkikker in Chaamse Bossen

Angelien Hagenaars, bestuurslid van Waterschap Brabantse Delta ziet dat dit soort projecten resultaat hebben. “Onlangs stonden we stil bij de terugkeer van de boomkikker in de Chaamse Bossen, hier bieden we diverse vissoorten de mogelijkheid om vrij te bewegen tussen het Wilhelminakanaal en de Oude Leij. Zo zien we dat op diverse plekken in ons gebied oorspronkelijke flora en fauna weer terugkeert, waardoor de kwaliteit van het water, maar ook de leefbaarheid stap-voor-stap toeneemt.