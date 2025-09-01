Provincie moet opnieuw kijken naar privézwembad met chloor in waterwingebied

De eigenaren van een privézwembad in Halsteren mogen geen chemische of biologische middelen meer gebruiken om het water schoon te houden. Het zwembad kan wellicht schadelijke gevolgen hebben voor de (grond)waterwinning in dit gebied. Dat bepaalde de rechtbank Oost-Brabant. De provincie Noord-Brabant weigerde eerder om handhavend op te treden.

Er zijn strenge regels om waterwingebieden te beschermen tegen bodemverontreiniging. Zo zijn er beschermingszones aangewezen rond de gebieden waar grondwater wordt gewonnen voor de openbare drinkwatervoorziening om de kwaliteit van dit grondwater te beschermen. Dit alles was vastgelegd in de toen geldende Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV). Daar is iedere activiteit die ertoe kan leiden dat schadelijke stoffen in de bodem en het grondwater komen, verboden. Evides, een waterbedrijf, stelt dat de eigenaren van het privézwembad in overtreding zijn omdat dit deels in hun waterwingebied ligt. Daarom verzocht zij de provincie Noord-Brabant handhavend op te treden tegen deze situatie. De provincie weigerde. Vervolgens stapte het waterbedrijf naar de rechter.

Volgens de provincie hoeft zij niet handhavend op te treden omdat er sprake is van bijzondere omstandigheden die maken dat er een beroep kan worden gedaan op een hardheidsclausule in de IOV. Zo is het zwembad reeds aangelegd, handelden de eigenaren niet verwijtbaar, zou verplaatsen of verwijderen van het zwembad grote financiële gevolgen hebben, is er geen meerwaarde om het bad te verplaatsen naar een locatie buiten het waterwingebied en zijn de risico's op verontreiniging van het grondwater verwaarloosbaar.

Oordeel



De rechtbank oordeelt dat de provincie niet heeft aangetoond dat ieder risico op verontreiniging voor de drinkwatervoorziening vanwege het zwembad is uitgesloten. Dit is wel nodig volgens de strenge regels van de IOV. De bijzondere omstandigheden heeft de provincie bovendien niet zorgvuldig meegewogen bij de beoordeling om al dan niet handhavend op te treden. In het bestemmingsplan stond duidelijk dat sprake is van een waterwingebied.

Dit betekent dat de provincie opnieuw moet kijken naar het verzoek van het waterbedrijf om handhavend op te treden. Hiervoor heeft zij twaalf weken de tijd. In de tussentijd mogen de zwembadeigenaren geen biologische of chemische middelen (zoals chloor) in hun bad gebruiken.