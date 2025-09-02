Omzetdaling auto- en motorbranche in het tweede kwartaal minder groot

In het tweede kwartaal van 2025 was de omzet van de auto- en motorbranche 1,5 procent lager dan een jaar eerder. Deze omzetdaling was minder groot dan in het eerste kwartaal (4,2 procent). Opnieuw werden er minder nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfswagens verkocht vergeleken met een jaar eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De grootste omzetdaling in de auto- en motorbranche in het tweede kwartaal van 2025 was bij de zwaardere bedrijfswagens. In deze deelbranche was de omzet 3,7 procent lager dan een jaar eerder. Importeurs lieten een omzetdaling zien van 3,2 procent. In de grootste deelmarkt, de handel en reparatie van personenauto’s, daalde de omzet met 1,4 procent.

De grootste omzetstijging werd gehaald bij de handel en reparatie van motorfietsen. Deze seizoengevoelige deelmarkt steeg met 5,0 procent.

Daling verkoop personenauto’s en bedrijfswagens

De verkoop van nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfswagen (-17 procent) en die van zwaardere bedrijfswagens (-20 procent) was in het tweede kwartaal lager dan een jaar eerder. Het is het tweede kwartaal op rij van dalende verkopen.

In het laatste kwartaal van 2024 steeg de verkoop van nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfswagen nog met 65 procent. Bij de zwaardere bedrijfswagen was er toen een ruime verdubbeling van de verkopen.

Daling in 2025 volgt op hogere verkopen eind 2024

De daling in de verkopen in de eerste kwartalen van 2025 volgt op een sterke stijging van het aantal verkochte nieuwe personenauto’s en bedrijfswagens in het laatste kwartaal van 2024. Dat gebeurde onder meer in aanloop naar de wijziging van de bpm (belasting van personenauto’s en motorrijwielen). De bpm moet betaald worden bij de aankoop van nieuwe personenauto’s, bestelwagens of motoren. Tot 1 januari 2025 waren volledig elektrische auto’s vrijgesteld van deze belasting. Consumenten konden het laatste kwartaal van 2024 dus nog profiteren van gunstige regels.