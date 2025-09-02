Explosie bij broodjeswinkel in Amsterdam

Bij een broodjeswinkel aan de Plantage Kerklaan in Amsterdam is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief afgegaan. De schade aan de winkel is aanzienlijk.

Volgens AT5 is dit de derde explosie in de straat in vijf dagen. De eerste twee waren geplaatst bij een restaurant en afhaallocatie van een pizzaketen. De politie laat weten dat de broodjeswinkel een andere eigenaar heeft dan de pizzaketen.